Beşiktaş; resmi sosyal medya hesabından, sezon başında Paris-Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cher Ndour ile Yollarımız Ayrıldı 2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

20 yaşındaki İtalyan futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.