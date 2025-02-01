Beşiktaş Kulübü, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zainutdinov'un sakatlandığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı. Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.