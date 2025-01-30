Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı İtalya'nın Genoa ekibine satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

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