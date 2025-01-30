Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı İtalya'nın Genoa ekibine satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.
Jean Onana, Genoa Cricket and Football Club S.P.A.'ya Geçici Transfer Oldu🔗 https://t.co/IQ7ifnzR04 pic.twitter.com/37Cp0n7EFX— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 30, 2025
GENOA FORMASINI GİYDİ
📝 Jean Onana Jr è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Yaoundé il 08/01/2000 arriva dal Besiktas a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto in patria nella Nkufo Academy, in carriera ha vestito anche le maglie di Leixões, Lille, Mouscron,… pic.twitter.com/bmRqqK5oh3— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 30, 2025