Beşiktaş Barco'nun peşinde!

Beşiktaş’ın bonservisi Brighton’da bulunan, Sevilla’da kiralık olarak forma giyen Valentin Barco ile ilgilendiği öğrenildi. Genç yetenek için Benfica'nın devrede olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Brighton'da bulunan Arjantinli sol bek Valentin Barco'yu radarına aldı. Portekiz ekibi Benfica'nın da peşinde olduğu genç oyuncu için temaslar başlarken Barco, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.

9 MAÇTA 1 ASİST

Sevilla'dan ayrılması beklenen genç futbolcu, bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 9 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asiste imza attı. Ocak 2024'te Boca Juniors'ta yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan Barco, Brighton formasıyla çıktığı 7 maçta ise skor katkısında bulunamadı.

YENİDEN KİRALANABİLİR

Yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Barco'ya güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor. Brighton'ın, Sevilla'dan ayrılması durumunda yeniden kiralamaya sıcak baktığı genç yıldızın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.