Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele iki takımında karşılıklı attığı goller sonucu 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında Onvo Antalyaspor deplasmanına giden Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktıkları ilk lig maçından 1 puan ile döndü.

İşte maçın ayrıntıları…

İlk yarısı golsüz geçen maçta fileleri dakika 79'da Immobile'nin asisti ile Rafa Silva havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

Dakika 85'de Onvo Antalyaspor, Beşiktaş savunmasındaki hatadan faydalanarak Erdal Rakip ile eşitliği sağladı: 1-1.

RAFA VE MUSRATI CEZALI

41. dakikada Al Musrati, 47. dakikada Rafa Silva sarı kart görerek Beşiktaş'ın Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçta cezalı durumuna düştüler.

SVENSSON DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, yaşadığı ağrılar nedeniyle devre arasında oyundan alındı ve yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI

71. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu, yerini Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı.