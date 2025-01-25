Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Transferde pek çok takımla adı anılan Angolalı futbolcu için nabız yoklayan Beşiktaş, Akdeniz ekibinden yanıtını da aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Adana Demirspor'un 21 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın gelen cevabın karşılığında nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.

500 BİN EURO'YA GELDİ

Adana Demirspor formasıyla ikinci sezonunu geçiren ve toplamda Güney ekibinde 32 maça çıkan Maestro, 1 kez asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan genç futbolcu, bin 740 dakika sahada kaldı. Başarılı futbolcu, 5 kez de Angola Milli Takım formasını terletti. Angolalı genç futbolcu, Şubat 2024'te de 500 bin euro karşılığında Adana Demirspor'un yolunu tuttu.