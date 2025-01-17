Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu nihai karara bağlandı.
Siyah-beyazlı ekip Norveçli çalıştırıcı olan Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Tecrübeli teknik direktör saat 14.00 - 15.00 saatleri arasında İstanbul'da olacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır."
"Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."