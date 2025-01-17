Son dakika spor haberi: Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu nihai karara bağlandı.

Siyah-beyazlı ekip Norveçli çalıştırıcı olan Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Tecrübeli teknik direktör saat 14.00 - 15.00 saatleri arasında İstanbul'da olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır."

"Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."