UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Bilbao karşısında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Milot Rashica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bolu'da yaşanan yangın felaketi için yaşadığı üzüntüyü dile getirerek konuşmasına başlayan Kosovalı kanat oyuncusu, "Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlerden dolayı duyduğum üzüntüyle cümlelerime başlamak istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İlk günden bu yana hocamız bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor. Heyecanlı birisi, bizi de motive ediyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olduk. Tüm takım birbirine yardım etti. Topları kazanıp sürekli öne oynadık. Bol gollü bir galibiyet de aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

'SON BİRKAÇ AY HEPİMİZ İÇİN ZOR GEÇTİ'

Zor zamanlar geçirdiklerini ve özgüvene ihtiyaçları olduğunu ifade eden Milot Rashica, "Son birkaç ay hepimiz için çok zor geçti. Güvene, öz güvene ihtiyacımız vardı. Bunu ilk günden hocamız bize verdi. Bugün gösterdik ki hep beraber bir bütün olursak, taraftarımızla, camia olarak bütünleşebilirsek iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Bugün de iyi futbol oynadık. Böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZ HARİKAYDI'

Siyah-beyazlı taraftarların kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade eden Rashica, sözlerini şöyle noktaladı:

"Umarım böyle devam ederiz. Taraftarımız harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alarak ilerleyip yolumuza devam edeceğiz."