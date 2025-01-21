Beşiktaş'a Meksikalı golcü! İngiltere'yi sallamıştı

İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen Raul Jimenez için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Soy Futbol'da yer alan habere göre Beşiktaş, Meksikalı oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Immobile yardımcı olacak santrforu transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı kadrosuna katarak gol yollarındaki sıkıntısına son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar, Meksikalı süper star için İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu. Fulham'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Jimenez 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haberde; Son yıllarda hem Premier Lig'de hem de Meksika milli takımındaki performansıyla dünya futbolunun golcülerinden biri olan Meksikalı yıldız, formunu tekrar kazanmak ve yeni bir meydan okumak için Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.