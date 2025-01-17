Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
Beşiktaş'ın Ahmed Kutucu planı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥 Süper loto çekildi! (16 Ocak)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! 01:19
F.Bahçe'nin yeni transferi Tadic'ten! İşte o isim F.Bahçe'nin yeni transferi Tadic'ten! İşte o isim 23:05
Real Madrid'in yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde Mourinho detayı Real Madrid'in yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde Mourinho detayı 22:35
Cimbom'a sambacı defans! Okan Buruk onay verdi Cimbom'a sambacı defans! Okan Buruk onay verdi 22:26
F.Bahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'de Tuta şoku! Bunu kimse beklemiyordu 22:14
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! 21:51
Daha Eski
F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor 21:40
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Kartal'ın eski yıldızı geri dönüyor Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Kartal'ın eski yıldızı geri dönüyor 21:38
Trabzonspor'a Frederik Alves müjdesi! Trabzonspor'a Frederik Alves müjdesi! 21:37
Zaha imzaya gidiyor! Fransız basını duyurdu Zaha imzaya gidiyor! Fransız basını duyurdu 21:30
Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi 21:30
Beşiktaş'ın Ahmed Kutucu planı! Beşiktaş'ın Ahmed Kutucu planı! 21:29