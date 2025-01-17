Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu'ya dikti. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Serdal Adalı'nın kadroya katmak istediği kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Eyüpspor ile temas kurup teklifini ileteceği öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Kartal'ın Eyüp'e bonservis bedelinin dışında genç forveti Mustafa Hekimoğlu'nu da 1,5 yıllığına kiralık göndermeyi önereceği ifade ediliyor.

14 GOLE KATKI YAPTI

17 yaşındaki forveti ilgisi bulunan Eyüpspor'un ise bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla 4 büyüklerin ve Avrupa ekiplerinin radarına giren 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu çıktığı 19 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Eyüpspor ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu için İstanbul ekibinin bonservis beklentisinin ise 10 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.