Beşiktaş'ta transfer yapılacak bölgeler belli oldu!

Beşiktaş Yönetimi takımı güçlendirmek amacıyla kolları sıvadı. Kanat, bek ve forvet için arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, ara transfer döneminde bu konuyu noktalamak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, en az üç oyuncu transfer etmeyi düşünüyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların öncelikli hedefi, kanat bölgesine takviye yapmak. Sezon başından bu yana özellikle kanatlardan oyun kurma ve oyun açma konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, sol kanatta görev alacak bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor.

ÖNCELİKLİ YER SOL BEK

Siyah-beyazlılarda, transferde bir diğer öncelikli bölge ise sol bek. Arthur Masuaku'nun istikrarsız performansı ve Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığı nedeniyle ara transfer döneminde bu pozisyona takviye yapılması planlanıyor. Beşiktaş, savunma ve hücumda istikrarlı bir görüntü sergileyen sol bek profillerine odaklanacak.

ÇİFT SANTRAFOR'A DÖNÜŞ

Beşiktaş, İmmobile'nin sakatlığı sürecinde gol yollarında sıkıntı yaşadı. Bu nedenle, İtalyan yıldızın arkasında forma bekleyecek ve ihtiyaç halinde çift santrforlu sistemde sahada yer alabilecek bir hücum oyuncusu transferi gündemde. Beşiktaş yönetimi, bu üç bölgeye doğrudan katkı sağlayabilecek oyunculara yönelirken, gelecek sezon planlaması kapsamında genç oyuncularla da temasların sıklaştığı gelen haberler arasında.