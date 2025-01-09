Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş rotayı İspanya’ya çevirdi. Yönetim, ara transferde Barcelona’nın kapısını Ansu Fati için çalacak. Siyah beyazlılar, yıldız kanat oyuncusu için kiralık bir teklif sunacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi sürpriz bir isme yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldığı belirlendi. Kara Kartal'ın Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı gelen haberler arasında. Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı.