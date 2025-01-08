Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Sivasspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Süper Lig'de birincilik ve ikincilik yarışından uzak kalan Beşiktaş, hedefini Türkiye Kupası'na çevirmeli. Ocak ayında Sivas deplasmanları takımlar için oldukça zordur. Fakat Sivasspor yönetimini, zeminden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş maça topa sahip olarak başladı ancak takımın üretkenliği çok düşüktü; ta ki Rafa Silva sahneye çıkana kadar. Uduokhai'in harika pasıyla topu Joao Mario ile buluşturduk. Joao Mario'nun güzel asistiyle Rafa Silva, kendine yakışır şekilde klas bir vuruşla golü attı. Beşiktaş, ilk isabetli şutunda golü buldu. Uduokhai'ın bu kadar ileri çıkıp topu doğru kullanması çok değerli. Golden sonra tempo yükselmedi. Top Beşiktaş'ın hakimiyetindeydi ama tehlikeli bir atak göremedik. Beşiktaş, rölantide götürdüğü ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının başında artık alışık olduğumuz bir senaryo yaşandı. Mert Günok yine sahneye çıktı. Sivasspor'un duran topunda Mert Günok harika iki top çıkardı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde şans Beşiktaş'ın yanındaydı. Koita'nın sert şutu direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda çekilen şutu Mert Günok çıkardı ve top kornere gitti. Mert, peş peşe iki kritik kurtarışla takımını ayakta tutmaya devam ediyor.
Beşiktaş, iyi bir kontratak yakaladı. Immobile topla buluştu, Rashica vurdu ancak top kornere çıktı. Atamadığın pozisyon döndü ve az kalsın kalende gol oluyordu. Direk yine yanımızdaydı. Mert Günok, uzatmalarda yine harika bir kurtarışa imza attı. İyi ki Mert var. Beşiktaş'ın elinde sadece Türkiye Kupası kaldı. Yeni sisteme üç puanla başlamak oldukça kıymetli. Kırklarelispor ve Antalyaspor karşısında galibiyetler alarak Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırmalı ve kupa iddiasını sürdürmek zorunda.
TURGAY DEMİR – S0N MOHİKAN
Ligde fırtınaya yakalanan takımlar için sığınılacak bir limandır Ziraat Türkiye Kupası… Üstelik o liman aynı zamanda Avrupa'ya giden kestirme bir yoldur. Hal böyle olunca, Beşiktaş'ın Kupa'ya daha bir iştahlı başlamasını ve tüm oyuncuların iyi motive olup ellerinden geleni yapmalarını beklersiniz… Ancak olması gereken olmuyor Kartal Yuvası'nda nedense! Kazanmış, kaybetmiş çok önemli değil, oyuncuların sahadaki görüntüleri hep aynı; umursamaz, bezgin, bitkin, yorgun… Hafta boyu maden ocağında falan mı çalışıyorlar sanki!.. Bu kadar yorgunluk nereden geliyor kim bilir!? Başlama düdüğünden itibaren suratlar bir karış, herkes ayrı telden çalıyor, kimse arkadaşına yaklaşmıyor… Serdar Topraktepe de çaresiz kalmış olacak ki, geldiğinden beri tek icraat yapmayan Joe Mario'yu koydu ilk on bire… Garip olan şu ki, Mario asist yaptı dün!..
Peki şaşırdık mı!? Hem de ne şaşırmak!? Demek ki bir ara futbol denen bu oyunu oynamış bir yerlerde, en azından Rafa Silva'ya topu verebildi. Kendisinden kötü bir rakip bulunca mecburen yendi Beşiktaş… İnanılmaz dağınık oynayan Sivas'ın iki topunun direkten döndüğünü ve Mert'in kurtarışları kritik kurtarışlar yaptığını da ekleyelim. Yani az kalsın kendisinden kötü bir rakibi de yenemiyordu Kartal! Mert demişken biraz duralım… O bir kaleciden çok daha fazlası. Bu takımda hala pes etmeyen son Mohikan… Ne kadar övsek yetmez… İyi ki varsın Mert… Gencecik Semih ayağında top tutamıyor, koşamıyor… İmmobile'nin karşı karşıya kaldığında topu sadece yürümeye yarayan soluna çekiyor, vuramayacağı ayağına!.. Pes gerçekten pes… Bizi futboldan soğuttular vesselam.