Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Emirhan, "Eski kulübüme karşı oynamak gurur vericiydi. Maçta istediğimizi sahaya yansıtamadık. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini hafta içi antrenmanda çözmeye çalışacağız. İkinci devre daha yeni başladı. Sıradaki maçlara bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız." dedi.