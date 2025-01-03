Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Emirhan, "Eski kulübüme karşı oynamak gurur vericiydi. Maçta istediğimizi sahaya yansıtamadık. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini hafta içi antrenmanda çözmeye çalışacağız. İkinci devre daha yeni başladı. Sıradaki maçlara bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız." dedi.
Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2025- 22:36