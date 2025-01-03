Beşiktaş'ta takımdan ayrılacaklar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna göre takımın Portekizli oyuncusu Rafa Silva da transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulübe veda edebilir.

RAFA SILVA'YA TALİP ÇIKTI!

Akşam'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Her ne kadar Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ta kalmak istediği belirtilse de gelen tekliflere sıcak baktığı öne sürüldü.

Oyuncunun yeni yönetimle birlikte nasıl bir yol haritası izleyeceği beklenirken, yönetimin Rafa Silva'yı bırakmaya niyetinin olmadığı da gelen bilgiler arasında. Buna göre Rafa Silva'nın durumunun yapılacak görüşmelerin ardından belli olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş'ta sezona flaş bir başlangıç yaparken, son haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Siyah-beyazlı formayla 25 resmi müsabakada boy gösteren Rafa Silva, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.