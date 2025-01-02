Çiçeği burnunda yönetim seçim zaferini perçinlemek ve nazire yapmak için bomba bir transfere kanat çırpıyor. Kara Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son'un işini bitirip yeni yıla ve sezona mutlu girmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına büyük bir heyecanla start verdi. Başkan Serdal Adalı önceki gün Ümraniye'de teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile görüşerek takımın eksik yönleri hakkında bilgi aldı. Özellikle kanat, sol bek ve forvete takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlılar tribünleri ayağa kaldıracak bomba bir transfer yapmayı planlıyor. Kara Kartal, Fotomaç'ın haberine göre kadroyu dünya yıldızıyla güçlendirmek için düğmeye bastı. 10 sezondur Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için harekete geçen Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güney Koreli futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

EZELİ RAKİPLER DE TALİP

Avrupa'nın dev kulüplerinden yaşından dolayı beklediği teklifi alamayan Güney Koreli oyuncunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 Haziran'da sona eriyor. Tottenham'ın da kontrat yenileme teklif etmediği Son, kaptanlığını yaptığı Londra ekibine veda edebileceğinin de sinyallerini vermişti. İngiliz basınının duyurduğu habere göre 32 yaşındaki yıldız için Türkiye'den yeni bir talip çıktı. Son'a geçtiğimiz günlerde F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgisi olduğu ifade edilmişti. Bu sezon Tottenham formasıyla 16 maça çıkan Son 5 gol ve 6 asiste imza attı.