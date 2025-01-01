Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre menajerlerin, Tottenham'ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon'u Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin bu öneriye şu an cevap vermediği ve transferde kararı yeni gelecek teknik adama bırakmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

2 MAÇTA OYNADI

Son 3 sezonu kiralık olarak Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da geçiren 28 yaşındaki sol bekin de daha çok oynamak için Tottenham'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Tottenham ile 2 maça çıkan deneyimli sol bekin Ada ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.