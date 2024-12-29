Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Siyah beyazlılarda başkan adayı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün buradaki herkes ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Ama biliyorum ki güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımdan bu yana tüm sorulara cevap verdim. Hiçbir Beşiktaşlı'nın tek sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de kendime bu soruyu soruyorum; "Ben ne yaptım, ben de orada değil miydim?" Ben babadan Beşiktaşlıyım, Beşiktaş sevdam dün başlamadı, bugün de bitmeyecek!"

"BEŞİKTAŞ'A TEK BİR YANLIŞIM DAHİ OLAMAZ"

"Hatasız mıyım, tabii ki hatalarım olmuştur. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz! Bu yüzden alnım açık, dimdik karşınızdayım!"

"BURADA OLMAYANLARIN YÜKÜNÜ DAHA FAZLA TAŞIMAK İSTEMİYORUM"

"Artık yeter diyorum! Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum! Sevgili genel kurul üyeleri, nasıl bir başkan hayal ediyorsunuz? Sürekli sinirli, bel altı vuran, Beşiktaş başkanına, "Sen kimsin?" diyen birini mi istiyorsunuz, yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek cesaretli birini mi?"

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"

"Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde, "Son seçimim" deyip hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım! Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım!"

"HEP BEŞİKTAŞ İÇİN YANIP TUTUŞTUM"

"Bir yıldır mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım! Beşiktaş armasının peşine şov yapmak için düşmedim. Rakibimin projelerini, bürokrasi sopasıyla baltalamadım! Kendi seçtiği, renkli bir takım taraftarının yönetim kurulu üyesi üzerinden yüklenmedim! Algı yapmak için uğraşmadım. Sosyal medya trollerim yok! Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum!"

"ADALI BİR SPONSORU TEHDİT ETTİ"

"Bana para üzerinden laf söyleyenler, bu işler finansal güçle parasız bir şekilde olmuyor. Bir gelir eko sistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle uğraştım. 86.8 milyonun Beşiktaş kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektöründe önce olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün, duyuyoruz ki bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur!"