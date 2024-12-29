Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel başkanlık için yarıştı. Adalı ilk 20 sandıkta rakibine 3878 oy fark attı ve resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan oldu.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

Serdal Adalı: 8901

Hüseyin Yücel: 3637

Toplam Açılan Sandık: 2525

SERDAL ADALI'DAN İLK AÇIKLAMA

Seçimde başkanlığı kazanan Serdal Adalı yaptığı ilk açıklamada "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimdir. Kendisini çok severim. Yılbaşından sonra eski başkanlarımızı telefonla arayacağım. Müsait bir günde hepsini bir araya getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1 Şubat 1964 yılında Adana'da dünyaya geldi. Henüz genç yaşta iş hayatına atılan Adalı, babası Hasan Adalı'nın rahatsızlığı üzerine California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarım bırakarak ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. Eren Adalı ile hayatlarını birleştiren Adalı'nın iki çocuğu bulunmaktadır.

Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanıdır. Adalı Holding'in sahibi olan isim inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında faaliyet göstermektedir. Adalı, Beşiktaş'ta Asbaşkan ve ikinci başkanlık gibi görevler üstlenmiştir.

Serdal Adalı, Yıldırım Demirören yönetiminde Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Komitesi Başkanı gibi görevler üstlenmiştir. Adalı, siyah-beyazlı kulüpte ilk görevine 2 Şubat 2010 yılında başlarken 24 Aralık 2011 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

Görev yaptığı dönemde Ricardo Quaresma, Hugo Almeida, Manuel Fernandes, Simao ve Guti gibi yıldız futbolcuların transferinde önemli pay sahibidir.

Adalı, Beşiktaş'taki ikinci döneminde ise 2018 yılında Beşiktaş ikinci başkanı olarak görev yapmıştır.

Adalı 2013, 2019 ve 2023 kongrelerinde başkan adayı olduğunu açıklamış ve kaybetmiştir. Adalı, son olarak 2024 yılının Aralık ayında yapılan seçimlerde Hüseyin Yücel ile birlikte Beşiktaş Başkan adayı oldu ve seçimi kazandı.