Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Ciro Immobile ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekiplerinin tecrübeli golcüyü transfer etmek için ara transfer döneminde teklif yapabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Ciro İmmobile için sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Özellikle Suudi Arabistan'dan tekliflerin olduğu öne sürüldü. İtalyan santrforu kadrosuna katmak isteyen Arabistan ekipleri, nabız yoklamaya başlarken, Ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalabilirler. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ciro İmmobile, iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig macerasını noktalayıp devre arası Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Bu arada İtalyan yıldızın gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

13 GOLE İMZA ATTI

Transfer döneminde Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Ciro İmmobile için Suudi Arabistan ekipleri yine devreye girdi. 34 yaşındaki İtalyan oyuncunun Beşiktaş macerası kısa sürecek gibi görünüyor. Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle takıma katılan ve Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan İmmobile, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 5'i penaltıdan 9 gole imza attı. İmmobile, Beşiktaş formasıyla toplamda 20 maçta boy gösterdi. İtalyan golcü, bu maçlarda takımına 13 gollük bir katkı sağladı.