Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İŞTE O SÖZLER:

Adalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi ayakları üzerinde duran; dimdik bir Beşiktaş için yola çıkıyoruz. Ben olmasam Beşiktaş kayyuma giderdi diyenlerin aksine Beşiktaş biz olmadan da büyüktür ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu yüzden sizlerden ricam, Beşiktaş'a sahip çıkın ve yarın lütfen oyunuzu kullanın. Teveccüh gösterip bizi seçtiğinizde, Beşiktaş'ın emin ellerde olacağını bilin. Ben, sizlere hiçbir zaman yapamayacağım bir söz vermedim. Hayal satmadım. Sizlerin de desteğiyle, camiamızı hak ettiği yarınlara taşıyacağımıza buradan tekrar söz veriyorum. Hiçbir Beşiktaşlı umudunu kaybetmesin." ifadelerini kullandı.