Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlı ekipte Alex Oxlade-Chamberlain açıklamalarda bulundu.

İŞTE CHAMBERLAIN'İN SÖZLERİ:

Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım.