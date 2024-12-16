Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Mücadele sonrası siyah beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu maçın önemini, Fenerbahçe maçından daha zor olacağını, Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyinin olmadığını ve iyi başlamamız gerektiğini söyledik. Ama maça başladık, hiçbir reaksiyon göstermedik! Bazı maçlarda teknik ve taktik konuşulmaz, bu maç öyleydi. İkinci yarı reaksiyon verdik ama iş işten geçmişti! Kendi adıma, bütün camiadan özür dilerim! Takımın bu durumda olmaması gerekir. Çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum!"