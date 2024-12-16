Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında nefes kesen bir maç daha sahne aldı. Ligin dibine demir atan Adana Demirspor evinde kendisi gibi zor günlerden geçen Beşiktaş'ı konuk etti.

Akdeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Adana Demirspor'a 3 puanı getiren golleri, 31.dakikada Yusuf Barasi ve 39. dakikada Abat Aymbetov kaydetti.Beşiktaş'ın tek golü ise 72. dakikada Al Musrati'nin ayağından geldi.

Siyah-beyazlılarda, Tayyip Talha Sanuc kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, bu sezon ilk galibiyetini almış oldu.