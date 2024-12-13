Hüseyin Yücel'in iddialı bir şekilde başkanlığa hazırlık yapması Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırıyor. Fotomaç'ın haberine göre, ara transferde kadrosunu özellikle hücum futbolcularıyla takviye etmeyi planlayan Kara Kartal, rotasını Fransa'ya çevirdi. İtalyan yıldız golcü Ciro İmmobile'nin sakatlığı sonrasında bu bölgede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu dışında alternatifsiz kalan siyah-beyazlılar, forvet rekabetini artırmak adına Lyon'un yıldızı Lacazette'yi radarına aldı.

572 MAÇTA 261 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Borçları nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Fransız devinin bu durumu Beşiktaş'ın elindeki en önemli koz. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki tecrübeli santrforun makul bir ücret karşılığında veya bedelsiz olarak kadroya katılabileceği belirtilirken, Hüseyin Yücel'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi. Lacazette, futbola başladığı Lyon'da 2009-2017 yılları arasında oynadıktan sonra İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu. Arsenal'de 5 sezon forma giyen Fransız yıldız, daha sonra tekrar Lyon'a döndü. 3 sezondur Lyon forması giyen yıldız golcü, profesyonel kariyerinde 572 maçta 261 gol attı. Lacazette, Fransa Milli Takımı'nda da 16 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'A GOL ATAMADI

Lacazette, bu sezon Lyon'la Beşiktaş'a da rakip oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 24 Aralık'ta Fransa'da Lyon'u Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Lacazette, maça ilk 11'de başlarken, 79. dakikada oyundan alındı.