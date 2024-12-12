UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası siyah beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk başladığımızda oyun planımızı yapıyorduk. Bunun neticesini aldık, golü bulduk. Hatta Rafa ikiyi yapabilirdi. Olmadı. Ondan sonra yediğimiz basit goller takımı demoralize etti. İkinci yarıda bunu düzeltmek için sahaya çıktık ama ilk 15 dakikada bocaladık. Yorgunluklar oldu. Oyuncu değiştirdik. Son dakikalarda pozisyonlarımız vardı. Berabere de bitebilirdi. İlk 30 dakikayı süre olarak uzatabilirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum."

"Oyuncu tercihlerimle ilgili soru işaretim yok."

"İki takım da iyi mücadele etti. Bodo takımı da iyi bir takım, iyi mücadele ettiler. Biz de onlara karşılık verdik ama neticede mağlup ayrıldık."

"Ersin Avrupa'da çok iyi maçlar çıkardı. Bizim kalecimiz. Oynadığı zaman da Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil ediyor. Bugün öyle bir karar verdik. Maçta da elinden geleni yaptığına inanıyorum."

"Salih biliyorsunuz çok uzun süre sonra iki tane 11'de başladı. Bunların arasında uzun süre yoktu. Maçtan önce de ufak sıkıntısı vardı. İlk 11'de başlatmamamız gerektiğini düşündük. Yavaş yavaş içimize gireceğini söylemiştim. Muçi'nin de 35-40 dakika oynayabileceğini söylediler. Bodo, bizden daha avantajlıydı. Daha önce oynadık biz, onların ligi yakın zamanda bitti. Birkaç oyuncumuzdaki fiziksel sıkıntılardan dolayı karar verdik."

"Bizim Twente ve Bilbao ile maçımız var. En iyi şekilde çıkıp kazanmak için oynayacağız. İç sahada oynayacağız ve Twente ile deplasmanda oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız. 3 puan alırsak ilk 24'ün içine gireceğimizi düşünüyorum veya 4 puan. Bakacağımız maçlarımıza, elimizden geleni yapacağız."