Beşiktaş'ta geleceği bir süredir tartışma konusu olan Arthur Masuaku için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. 31 yaşındaki oyuncuya, Fransa'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah Beyazlılar'da son haftalarda özellikle savunmada gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve eleştirilen isimlerden biri olan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Fransa'dan talip çıktı. Takvim'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın da kontratı sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkan deneyimli sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Arthur Masuaku'ya güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor