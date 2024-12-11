Serdar Topraktepe: Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlılarda Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün son idmanı yapacağız. İdmandan sonra da istirahata çekilip maça çıkacağız. Bodo, saygı duyulacak bir takım. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Biz de Beşiktaş'ız, buraya galibiyet için geldik. Beşiktaş her yerde galibiyet için oynar. Güzel bir maç olacağı, iki takımın da iyi mücadele edeceğine inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz."

"Öncelikle Türkiye'den buraya geldiğimizde 10-12 derece oynuyor. Hava şartları ve sahayı tanımak amaçlı son idmanı burada yapmayı uygun gördüm. Burada idman yapmak istedim."

"Eksiklerimiz çok, onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Ama Beşiktaş ne olursa olsun, diğer arkadaşlarımız da Beşiktaş'ı temsil ediyor. Hepsine güveniyorum. Beşiktaş'ın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum."

"Derbiyi kapattık. Yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun yarın biz burada Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız."

"BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

Soru: Beşiktaş'ın zor zamanlarında görev almanız hakkında ne söylersiniz?

"Artık bu konulara fazla girmek istemiyorum. Her seferinde bunların söylenmesi fazlalaşmaya başladı. Beşiktaş'ın çalışanıyım, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm şu anda. Beşiktaş için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın içinde 31 senedir varız, Beşiktaş için elimizden geleni yapıyoruz."

"Ben daha önceki maçları da izledim. Bodo, takım oyununu iyi oynuyor. Enerjik ve disiplinli bir takım. Bunları biliyoruz. Geçen sene kendi sahamızda oynadığımız maçı izledim. Az önce de söyledim, Bodo, saygı duyulacak bir takım. Çıkacağız, biz de Beşiktaş'ız, güzel bir maç olacak. İnşallah kazanan biz oluruz."