Beşiktaş'ta stoperde kimler oynayacak? İşte Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i...
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadeleyi kazanıp 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmanın planını belirleyen Serdar Topraktepe, takımını galibiyet için sahaya sürecek. İşte Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın TSİ 23.00'te Norveç ekibi Bodo/Glimt ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0, sahasında da Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, Macaristan'ın Debrecen kentindeki mücadelede Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.
AVRUPA KUPALARINDA 250. MAÇ Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 250. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 249 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 106 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 333 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 380 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 129. KEZ BOY GÖSTERECEK UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 128 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 202 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 170 gol gördü.
SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İLK AVRUPA SINAVI Beşiktaş'ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, siyah-beyazlıların başında ilk kez Avrupa maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı elde edilen zaferde de vekaleten teknik direktörlük görevini üstlenen Topraktepe, 11'i lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile forma giyemeyecek. Yine Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda Maccabi Tel Aviv maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da takımını yalnız bırakacak.
FILIP GLOVA DÜDÜK ÇALACAK Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yapacak. VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal yer alacak.