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Beşiktaş'ta stoperde kimler oynayacak? İşte Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i... Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadeleyi kazanıp 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşmanın planını belirleyen Serdar Topraktepe, takımını galibiyet için sahaya sürecek. İşte Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2024- 12:15









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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın TSİ 23.00'te Norveç ekibi Bodo/Glimt ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0, sahasında da Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, Macaristan'ın Debrecen kentindeki mücadelede Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.

AVRUPA KUPALARINDA 250. MAÇ

Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 250. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 249 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 106 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 333 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 380 gole engel olamadı.