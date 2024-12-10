Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar...

"ÜÇ KUPANIN İKİSİNİ BİZ ALDIK"

"Geçen sene yeni geldikten sonra, geldiğimizde ligde puan olarak gerideydik. Özellikle mental olarak da zayıflayan bir takım vardı. Koyduğumuz hedeflerden en önemlisi Türkiye Kupası'ydı. Bu anlamda oyuncularımız, teknik heyet, camiamız buna çok inandı. Kupayı almak için çok büyük efor sarf ettik. Beşiktaş oyuncusu sahaya karakter koyduğu zaman, alamayacağı maç yok. Fenerbahçe derbisi de bunun en önemli örneği. Türkiye Kupası'nı almamız, Avrupa'ya gitmemizi sağladı. Bu da çok önemliydi. Maddi anlamda da kulübümüze gelir getirdi. Türkiye Kupası'nı alarak camiamızın beklentisine karşılık verdik. Daha sonra Süper Kupa'yı da alarak 3 kupanın 2'sini aldık. Çok büyük emekler verdik. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

FEYYAZ UÇAR: HEYECANLANDIĞIM BİR MAÇTI

Futbolcu ve teknik direktörken kupa kazandık ama yöneticiyken daha zor. Her şey oyunculara, teknik heyetin hazırlanmasına kalıyor. Size sadece seyretmek kalıyor. Çok heyecanlandım, belki de hayatımda en çok heyecanlandığım maçlardan biriydi. Geriye düştük ama oyundan kopmadık. Son dakika golüyle Türkiye Kupası'nı aldık. Kazanmasak çok büyük bir sıkıntı olacaktı. Bir kupa ile bitirdik. Süper Kupa oynamaya hakkı elde ettik. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim için çok önemliydi.

"BARIŞ ALPER'E YAPILAN NET KIRMIZI KART"

Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket net kırmızı kart. Hakem nasıl böyle bir karar verdi anlamış değilim. VAR çağırmasına rağmen kırmızı kart vermemesi hakikaten anlaşılır gibi değil.

"YABANCI HAKEME NEDEN KARŞIYIZ?"

Oynadığım yıllardan beri MHK'de gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla değişiklik olmuyor. Acı bir durum bu. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu, bambaşka bir konu. Bir şekilde bunun çözülmesi lazım. Yabancı hakeme neden bu kadar karşıyız, onu da anlamış değilim. Futbolcu, teknik direktör yabancı, hakemlerin de olmasında bir sakınca yok bence. Denenebilir bence. Ciddi bir memnuniyetsizlik var. 'Hakemlerden memnun musunuz?' diye sorsak, kimse el kaldırmaz. Herkesin memnuniyetsizliği var. İnşallah hakem camiası kendisini geliştirecek.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Beşiktaş, çok büyük bir camia. Türkiye'nin en köklü camiası. Arzu etmediğimiz durumlar yaşadık. Sezon başında Türkiye Kupası, Süper Kupa, sezona çok iyi bir başlangıç, umutlarımız daha fazlaydı. Bazı şanssızlıklar, belki farklı şeyler yapılabilirdi takım çalışmasıyla ilgili, bizim de hatalarımız vardır. Fenerbahçe derbisine çok önem veriyorduk bu nedenle. Yoğun bir gündem vardı. Yoğun bir çalışma grubu oluşturduk. Serdar Topraktepe'ye, futbolcularımızı teşekkür ediyorum. Beşiktaş, sahaya karakter koyduğunda yenemeyeceği takım yok. Eksiklerimiz, hatalarımız var ama umut ediyoruz ki bundan sonra, Bodo maçıyla, çok önemli bir maç. 9 puan olursa, 24'e giriyoruz. Ondan sonra Adana Demirspor ve Alanyaspor maçları. Bu 3 maçı kazanabilirsek, ligde ve Avrupa'da, sezon başındaki Beşiktaş'ın olgunlaşacağını, bu coşkuyu getireceğini düşünüyorum.