Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi şifresiz canlı yayın | Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB maçı 11'leri

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 2 saatten az bir süre kaldı. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş ile ligdeki son 5 maçını kazanan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kötü bir sezon geçiren siyah-beyazlıların 14 hafta sonunda puanı 22’de kalırken, Fenerbahçe’nin ise 32 puanı bulunuyor. Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde derbiye hazırlanıyor. Fenerbahçe karşısında kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, taraftarının önünde hata yapmak istemiyor. Jose Mourinho ile son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe ise derbide kazanarak, zirve yarışında puanını 35’e çıkartıp, Galatasaray’ın Sivasspor deplasmanında puan veya puanlar kaybetmesini bekleyecek. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın nasıl izlerim? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB maçı 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının en önemli maçı olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, 14 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Son haftalarda formda olan Fenerbahçe ise 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 32 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Her iki takımın da derbide nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko.

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? (BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında tüm gözler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olacak. Mücadeleye kısa bir süre kalmasıyla birlikte heyecan artmaya devam ediyor. Taraftarlar arama motorlarına, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruları sormaya devam ediyor. Birçok futbolsever maçı merakla beklerken, üst sıraları yakından ilgilendiren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Zirve yarışında Galatasaray'ın Eyüpspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe ile taraftarı karşısında hata yapmak istemeyen Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi her iki takım taraftarı da heyecanla maçı beklerken, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı arama motorlarına soruluyor.

7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

BJK FB İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın'a şans vermesi beklenirken, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Beşiktaş'ın eksikleri ise dikkat çekiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 11'leri belli oldu? BJK FB maçı muhtemel 11'ler nasıl? İşte cevabı:

BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar kötü gidişata son vermek istiyor. Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdıktan sonra Serdar Topraktepe yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, zirve ile olan puan farkının daha fazla açılmasını istemiyor. Son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi takım, 5. sıraya kadar gerilemiş durumda.

Hasan Arat'ın istifasının ardından başkan olarak göreve gelen Hüseyin Yücel'in de olağanüstü kongre kararı almasının maça nasıl yansıyacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından 22 puanda kalan futbolculara tepki gösteren Beşiktaş taraftarları da derbi maçında etkili bir oyun bekliyor.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Deneyimli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe, zirve yarışında kazanan taraf olmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, son haftalarda yakaladığı performansı arttırarak devam ettirmeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan sarı-lacivertliler, attığı 36 golle en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kalesinde ise 12 gol gören sarı-lacivertlilerde, Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Oğuz Aydın'ın Beşiktaş-Fenerbahçe maçında şans bulması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ TAKIMINI TÜRRAŞ STADYUMU'NDA DESTEKLEYECEK

7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü yerini alacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 1 bin 814 Fenerbahçeli taraftarın yer alacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ EKSİK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlıları üzen gelişmelerin ardından gözler savunma hattına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nda oynanan Macabbi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin Fenerbahçe derbisinde forma giymeleri beklenmiyor. Savunmada yaşadığı sorunlar sonrası Beşiktaş'ın derbide nasıl bir çözüm bulacağı taraftarları düşündürüyor.

FENERBAHÇE'DE ÇAĞLAR VE OOSTERWOLDE DERBİDE YOK

Derbi öncesi sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün maça yetişmesi beklenmiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun en çok tercih ettiği defans oyuncularının başında gelen milli oyuncu yerine Samet Akaydin görev alması bekleniyor. Fenerbahçe'de sezonu kapatan Oosterwolde'nin de tedavisine devam ediliyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINI MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi Mehmet Türkmen olarak açıklandı. Derbi hakemi olarak görev yapacak 32 yaşındaki Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. BJK FB maçı dördüncü hakemi olarak Erkan Özdamar görev alacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ KADİR SAĞLAM OLDU

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Kadir Sağlam oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI KART İSTATİSTİKLERİ

Son 30 derbi maçında gösterilen sarı ve kırmızı kartlarda Beşiktaşlı futbolcuların daha fazla kart gördüğü görüldü. Toplam 13 kırmızı kart gören siyah-beyazlılar, 96 sarı kart görerek, toplam 109 kart ile derbi maçlarını tamamladı. Deplasman takımı Fenerbahçe ise son 30 Beşiktaş maçında 6 kırmızı kart ve 89 sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Dev derbiye saatler kala taraftarlar, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı istatistiklerine bakmayı sürdürüyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan son 5 maçta sadece 1 kere yenilen siyah-beyazlılar, 3 maçtan da beraberklikle ayrıldı. Evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Beşiktaş'ın sarı-lacivertliler karşısında aldığı son galibiyet 2020 yılında oldu. Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbisinde oynanan maçı 3-1 kazanarak uzun süre sonra ilk galibiyetini aldı.

09.12.2023 Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

02.10.2022 Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

08.05.2022 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

21.03.2021 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

19.07.2020 Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Tredyol Süper Lig'in 15. haftasında oynananacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için hafta içi satışa çıkan biletlerin tükendiği açıklandı. Deplasman tribünün de yer alacağı BJK FB maçında tribünlerin tamamının dolu olması bekleniyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI BEŞİKTAŞ'A GİTTİ

Trendyol Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlar Tüpraş Stadyumu'na gitti. Derbi için Beşiktaş'a gelen yaklaşık 2 bin taraftar, polis kontrolünden geçtikten sonra deplasman tribünündeki yerini aldı.

FENERBAHÇE KAFİLESİ TÜPRAŞ STADYUMU'NA GİTTİ

7 Aralık Cumartesi günü 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Tüpraş Stadyumu'na hareket eden sarı-lacivertli kafile, taraftarının da desteğiyle yola çıktı.