Beşiktaş'ta Bodo/Glimt mesaisi başladı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübünün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcular, salonda çalıştı. Diğer oyuncuların idmanı ise 5'e 2 ve ısınma koşularının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.