Beşiktaş'a Bodo/Glimt maçı öncesi kötü haber: Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Derbide alınan 3 puanın ardından siyah-beyazlılar, gözlerini UEFA Avrupa Ligi maçına çevirdi. 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 puana sahip olan Beşiktaş, Bodo/Glimt karşısında kazanarak Avrupa serüvenine devam etmeyi hedefliyor. Giovanni van Bronckhorst'un ardından teknik direkötürlük görevine getirilen Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Avrupa'da da kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıkla...

Süper Lig ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlara Fenerbahçe karşısında son veren Beşiktaş, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Serdar Topraktepe yönetiminde taraftarı önünde hata yapmayan siyah-beyazlılar , UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 puanın sahibi olmak istiyor. Avrupa Ligi'nde 2 Galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve 17. sırada bulunan Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ın da 6 puanı bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılara üzücü haber geldi. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Bodo/Glimt karşılaşmasında da aynı başarıyı elde etmek istiyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

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BEŞİKTAŞ'A BODO/GLIMT MAÇI ÖNCESİ IMMOBILE'DEN KÖTÜ HABER

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 78. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan İtalyan golcü Ciro Immobile'nin Bodo/Glimt maçında oynamasına zor gözüyle bakılıyor. Deneyimli forvet yerine Semih Kılıçsoy'un şans bulması bekleniyor.

Fenerbahçe maçında sakatlanarak yerini Bahtiyar Zaynutdinov'a bırakan Tayyip Talha'nın da kesin durumu maç günü netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 6 puan ile 22. sırada yer alıyor. Kalan 3 maçıda yenerek üst sıralara çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlıların eksikleri ise teknik heyeti ve taraftarı düşünüdürüyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü şu şekilde:

12 Aralık Perşembe: Bodo/Glimt - Beşiktaş

22 Ocak Çarşamba: Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak Perşembe: Twente - Beşiktaş