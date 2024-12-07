Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlı ekipte Başkan Hüseyin Yücel çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlı ekipte Başkan Hüseyin Yücel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yücel, teknik direktörlük görevi için flaş ifadelerde bulundu.

İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ:

Serdar Topraktepe bırakmadığı sürece ben kendisiyle devam etmeyi arzu ederim. Onun ekibini güçlendirmek, kuvvetlendirmek lazım. Önümüzde bir seçim, arkasından bir seçim daha olacak. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca çok büyük fedakarlık yaptı. Bizlerin de ona karşı aynı fedakarlıkta bulunması lazım.