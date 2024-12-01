Sergen Yalçın kararını açıkladı! Beşiktaş'ın başına geçecek mi?
Sergen Yalçın, Beşiktaş için İstanbul'da!
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