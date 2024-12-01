Beşiktaş'ta Futbol Takımları Koordinatörlüğü görevinden ayrılan Samet Aybaba'nın, görev esnasında Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı.

İşte Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a 20 Kasım'da yazdığı o mektup;

"Size daha önce yaptığımız gibi transfer döneminin bitiminde olağan bir rapor yazmayı planlıyordum. Ancak geldiğimiz noktada bir rapor değil, samimi bir mektup yazmanının daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü takımın içinde bulunduğu durum itibari ile rapor hazırlaması gereken merci, Futbol Genel Koordinatörlüğü olmaktan çıkmıştır.

Asla sorumluluktan kaçmıyoruz. Ancak yeni sezon itibari ile YANLIŞ dediğimiz, savaşını verdiğimiz bir çok konunun ve geldiğimiz nokta da ortaya çıkan olumsuz tablonun sorumlusu biz değiliz. Rapor hazırlaması gereken kişiler, yeni sezon itibari ile Profesyonel Futbolu, transferi ve uzun kolları ile Ümraniye'yi yönetmeye çalışan Kaan Şakul, ve ilerde muhtemelen yaptığı hataları üzerine atacağı bugünse perde olarak kullandığı piyon Brad Friedel'dır.

Lütfen bizlerden talep ettiğiniz gibi, mevcut duruma dair bir rapor da kendilerinden isteyiniz. Bizler kadar, Beşiktaş camiası için de son döneme ilişkin daha aydınlatıcı olacaktır. Bildiğiniz üzere Türk futboluna 50 yılı aşkın süredir hizmet ediyorum, kulübümüz de futbolcu, teknik direktör gibi farklı pozisyonlarda görev aldım. Bu dönem üstlendiğim görevimde de beklentim, kariyerimin en olgun döneminde tüm bilgi birikimimi, tecrübemi kulübümle paylaşabilmekti. Seçim sürecinizde sık sık kullandığınız "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek" ifadesi, temelinde beni çok heyecanlandıran, sadece kulübümüz açısından değil, Türk futbolunda örnek bir model olacağını düşündüğüm, uzun başarılı bir dönemin habercisi niteliğindeydi. Ancak geldiğimiz nokta da bu ifadenin altının dolu olmadığını anladım. İfade ettiğiniz gibi sahadan gelen profesyonellerin değil, futboldan bihaber eski bankacı ve Ümraniye ye yerleştirdiği piyonu tarafından Beşiktaş' ın yönetilmeye çalışıldığına şahitlik etmekteyim.

Brad sadece futbolcu satacak, tut onu kulağından at Ümraniye'den dışarı dediğinizde de gülümsedim size. Satabildiği tek bir oyuncu var mı? Tüm oyuncular paraları ödenerek çok yanlış biçimlerde gönderildi. Brad ve Kaan transfer sürecini nasıl yönetmiş, işin matematiğine ilgili arkadaşlardan bilgileri isteyerek bir bakın lütfen. Kendim sık sık bakıyorum.

Bu tabloya Türk futbol tarihinde herhangi bir profesyonel imza atsaydı işine devam edebilir miydi? Peki devam ediyorsa sizce bu kamuoyuna ne düşündürürdü? Birde gerçekten merak ediyorum Başkanım. Neden özellikle transferde, futbol konusunda çok daha tecrübeli yöneticilerimiz Onur Göçmez, daha önce Beşiktaş yönetimlerinde futbol şube sorumlusu olarak yer almış Mete Vardar, efsane futbolcularımızdan Feyyaz Uçar gibi isimler varken Kaan üzerinden gittiniz? Bizden, yani futbol aklından uzaklaşıp Brad'i Ümraniye'ye getirerek Kaan'la beraber bizi itibarsızlaştırmaya çalıştığınız noktada da büyük hatalar yapıldı ve bu aşamaya gelindi. Bunun neden yapıldığını bilmiyorum, belki öğrenemeyeceğim. Ama içinde bulunduğumuzun durumun sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ben bir söz verdim ve kimseyi yarı yolda bırakmam. Beşiktaş'ı hiç bırakmam. İhtiyaç olursa Ümraniye' de yardım etmek için bekliyor olacağım. Ancak bizlerle ilgili farklı bir tasarruf var ise, hemen gereğini yapın lütfen."

Saygılar,

Samet Aybaba