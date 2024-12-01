Beşiktaş B planını belirledi! Sergen Yalçın olmazsa...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını resmen ayıldı. Siyah-beyazlı ekipte bu görev için en muhtemel isimlerden birisi Sergen Yalçın görülüyor. Yalçın'ın olmaması durumunda B planı hazırlayan yönetim, düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Kara Kartal'da gözler, yeni teknik direktöre çevrildi. Fotomaç'ın da duyurduğu gibi Beşiktaş'taki önceki görevini çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın'la görüşmeler başladı. Öte yandan bazı yöneticiler Edin Terzic ismini de önerdiler. Yönetimin planı, Beşiktaş'ı Hatayspor karşılaşmasına Serdar Topraktepe hazırlayacak ve takımın başında sahaya çıkacak. Anlaşma sağlandığı takdirde ya Sergen Yalçın ya da Edin Terzic'in Fenerbahçe derbisiyle beraber teknik direktörlük görevi başlayacak.