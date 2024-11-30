Son dakika haberleri... Hasan Arat'ın 27 milyon liralık sözleşme talep ettiği ifade ettiği Samet Aybaba'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Hasan Arat, Samet Aybaba'nın basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Arat, Aybaba'nın komisyon sözlerine cevaben, Samet Aybaba'nın kulüpten 27 milyon liralık bir sözleşme talep ettiğini kaydetti. Aybaba da bu sözler karşısında sessiz kalmadı.

"HASAN ARAT YALAN SÖYLÜYOR"

TRT Spor'a konuşan Aybaba, "Anlatılanlar doğru değil. Başkan "sen doğru düzgün para almıyorsun, üzülüyorum bu duruma sana sözleşme hazırlayalım, Hüseyin'le hallet" dedi. Sözleşmeyi kulüp profesyonelleri hazırladı. O bir taslak. Ben de gördüğünüz gibi imza dahi atmadım. Başkan açıkça yalan söylüyor." dedi.