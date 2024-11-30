Son dakika spor haberi: Beşiktaş, sakatlık yaşayan Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin son durumu hakkın açıklama yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlık yaşayan Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin son durumu belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre Paulista'nın MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptandığı, Uduokhai'nin ise sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Macabbi Tel Aviv ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabakanın ilk yarısının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.