Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kara Kartal'da Gio'dan boşalan görevi Serdar Topraktepe üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 haftada elde ettiği 6 puanla 22. basamakta kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

BİR KEZ DAHA SERDAR TOPRAKTEPE

Serdar Topraktepe, 22 Aralık 2023 tarihinde Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasından sonra geçici olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan bu süreçte deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, sahasında Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.