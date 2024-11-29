Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den açıklama!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o açıklama...

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Hüseyin Yücel'in o açıklaması:

Çok Değerli Beşiktaşlılar,

Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur.