İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'da teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alberto Gilardino ile yolların ayrılmasının ardından mavi-kırmızılı takımın yeni teknik direktörünün Vieira olduğu belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Manchester City'nin genç takımında başlayan 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yaptı.

Futbolculuk kariyerinde kulüpler ve milli takımlar düzeyinde önemli şampiyonluklar elde eden Patrick Vieira, teknik direktör olarak henüz kupa kazanamadı.

Genoa, bu sezon Serie A'da oynadığı 12 maçta topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.