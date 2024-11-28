Beşiktaş'tan flaş Maccabi Tel Aviv kararı!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlı yönetim flaş karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bu maç öncesinde yönetimden bir talep geldi.

Beşiktaş yönetimi, tribünde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için talep sonrası kendilerine ayrı bir yer oluşturuldu.

İki takımın yetkilileri karşılaşmayı ayrı takip etti.