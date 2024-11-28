UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu

İŞTE GIO'NUN SÖZLERİ:

İki galibiyet sonrası yeniden önemli bir maç oynuyoruz. Bu maçı kazanırsak 9 puana ulaşacağız. İyi durumdayız. Sonraki tura katılmak istiyoruz ve bu duruma yakınız. Hedefimiz bu maçtan galip ayrılmak.

JOAO MARIO HAKKINDA...

"Bizim için belki ilk olabilir ama daha önce Benfica'da o bölgede oynadı. Maçın kontrolü önemli olacak. Orta sahayı almak ve maçı da kontrol etmek istiyoruz. Ofansif bir kadromuz var."

"MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Bu şartlarda oynama konusu, bizler için ilk değil. Covid döneminde de taraftarsız maçlar oynandı. Her zaman taraftarımızın yanında olmasını isteriz ama biz herkesin desteğini arkamızda hissediyoruz. Maçın önemini biliyoruz. 3 puanla dönmek istiyoruz.