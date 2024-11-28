UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatta 5. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'da seyircisiz olarak oynanması kararlaştırılan mücadelede Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 skorla kazanan taraf Maccabi Tel Aviv oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 15. dakikasında Gabriel Paulista sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardınan maça devam etmek isteyen oyuncuya yaşadığı ağrı izin vermedi ve kenara alındı.

Dakika 18'da Paulista'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu. Dakika 23'te Maccabi Tel Aviv, Kanichowsky'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Tayyip Talha, Salih Uçan ve Ndour ikinci yarının başında Joao Mario, Uduokhai ve Rashica'nın yerine oyuna girdi.

Siyah-beyazlılar daha önce oynadığı 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Maccabi Tel Aviv'e mağlup olmuş oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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