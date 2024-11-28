UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatta 5. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'da seyircisiz olarak oynanması kararlaştırılan mücadelede Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-1 skorla kazanan taraf Maccabi Tel Aviv oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 15. dakikasında Gabriel Paulista sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardınan maça devam etmek isteyen oyuncuya yaşadığı ağrı izin vermedi ve kenara alındı.
Dakika 18'da Paulista'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu. Dakika 23'te Maccabi Tel Aviv, Kanichowsky'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda Tayyip Talha, Salih Uçan ve Ndour ikinci yarının başında Joao Mario, Uduokhai ve Rashica'nın yerine oyuna girdi.
Siyah-beyazlılar daha önce oynadığı 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Maccabi Tel Aviv'e mağlup olmuş oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Maccabi Tel Aviv Kanichowsky'nin golüyle öne geçti. pic.twitter.com/KTrKTlpxfX— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
GOOOLLL! Rafa Silvaaa!! Bir anda arkaya harika çıktı ve topu ağlara gönderdi! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/2pvJOJsk5b— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
Peretz'in golüyle Maccabi yeniden öne geçti. pic.twitter.com/elfRoUomTA— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE, PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI:
Immobile penaltı atışından yararlanamadı. pic.twitter.com/rKCe15bRiy— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
🗣️Giovanni van Bronckhorst: Joao Mario daha önce orta sahada oynamış bir oyuncu. Joao-Gedson-Rafa üçlüsüyle orta sahayı kontrol etmek ve devamında maçın kontrolünü elde etmek istiyoruz. #UEL pic.twitter.com/7GyUJJUxrB— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024