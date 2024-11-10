Avrupa'da moral bulan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün turuncu-lacivertillere konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını A. Bora Özkara ve Bilal Gölen yapacak. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan Kara Kartal, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile çapraz bağ yırtığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa müsabakasında sakatlanarak oyundan alınan ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen Ciro İmmobile bugün sahada olamayacak. Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer, Opoku, Duarte, Kemen, Crespo, Onur, Deniz, Figueiredo, Serdar, Piatek

BEŞİKTAŞ: Mert, Svenson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Musrati, Rafa, Muci, Mario, Semih