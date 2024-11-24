Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Göztepe'ye 4-2 kaybetti. Maç sonu siyah beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım olarak üzgünüz. Çok zor bir. Konuşamıyorum, kolay değil. Oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Düşünmemiz lazım. Gelişmek, düzelmek zorundayız. En hızlı şekilde sezon başındaki gibi skorlar almalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu böyle olamaz. Bunu kabul etmiyoruz, etmemeliyiz. Düzelmek zorundayız."

"Taraftarlan özür dilemem gerektiğini düşündüm. Sadece iyi değil kötü günlerde de yanımızdalar. Aynaya bakmak, gerçekçi olmak, şu anki durumumuzu görmek zorundayız. İyi değiliz. Taraftarın hak ettiğini taraftara veremiyoruz. İstediklerimizi yapamıyoruz. Kaybedince beraber kaybediyor, kazanınca beraber kazanıyoruz. Kötü işleri, kötü oyunu düzeltmek zorundayız. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyun oynamak zorundayız. Bu süreci atlatmak zorundayız."