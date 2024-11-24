Gabriel Paulista: Utanç verici!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Göztepe'ye 4-2 kaybetti. Maç sonu siyah beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Utanç verici! Utanç verici diyebilirim. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez. Beşiktaş'ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz. Öncelikle ben takımım adına ben kabul ediyorum bu kötü oyunu. Böyle olmamalı. Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız. Çalışmak, birlikte olmak zorundayız."