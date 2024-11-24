Beşiktaş tribünlerinden maç sonu şok tepki!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Göztepe'ye 4-2 kaybetti. Siyah beyazlı tribünler özellikle Göztepe'nin 3-2 öne geçtiği andan karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar bazı futbolculara tepki gösterdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2024- 21:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024- 21:20
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.
Siyah beyazlı tribünler özellikle Göztepe'nin 3-2 öne geçtiği andan karşılaşmanın bitiş düdüğüne bazı futbolcuları protesto etti.
Beşiktaş'ta, Arthur Masuaku en çok tepki gören isimler arasında yer aldı.