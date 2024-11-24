Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 13. hafta maçında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geri dönmek güzel. 2 haftalık ara oldu. Ne yazık ki Muçi sakat döndü. Ön tarafta daha az opsiyonumuz var. Enerji doluyuz. Ligin yeni bölümüne daha enerjik dönüyoruz. Kasımpaşa maçı sonrası evimizde ilk lig maçımız olması itibarıyla daha iyi oynamak, daha iyi sonuç almak istiyoruz. Kazanmak için enerjik olmalıyız. Ofansif ve defansif olarak iyi oynamak istiyoruz. Masuaku'yu daha farklı bir yerde denemek istedik."

"Milli ara iyidir ama eksiklerimiz vardı. Kalan oyuncularla konuştuk, dönenlerle konuştuk. Önemli şeyler konuştuk. Maç maç bakıyoruz. Bugün özelinde dönen toplar önemli. Göztepe'nin karakterine bakınca, aynı reaksiyonu verirsek kalitemiz ortaya çıkacak ve bu da bizi üstün kılacaktır."